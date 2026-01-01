SHAZNAのボーカル・IZAM(53）が1日、自身のXを更新。タレント・吉岡美穂（45）と離婚したことを発表した。2人は2006年11月に結婚を発表。2男1女がいる。 【写真】離婚を発表したIZAMと吉岡美穂 「応援してくださっている皆様へご報告いたします。」と連名での文書を掲載。「この度、パートナーとして20年という節目を迎えるにあたり残りの人生をお互いに考え話し合った結果、別々の未来に向けて歩き