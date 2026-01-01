俳優の長澤まさみさん（３８）が、映画監督の福永壮志（たけし）さん（４３）と結婚した。所属事務所が１日、ホームページで発表した。長澤さんは「お互い支え合いながら日々の生活を大切に、これからの人生を一歩一歩丁寧に歩んでいこうと思っています」などとコメントした。