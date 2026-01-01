気学風水鑑定家・生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」。2026年1月の運勢を西洋占星術と食風水から占います。星の導きを知り、今月のラッキーフードをもぐもぐ食べて幸運を引き寄せて。おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）＜全体運＞将来のために、新しいことを始めるのに良い時期です。学びを通じて知識が増えるだけでなく、今ある得意分野をさらに生かせることに気付けるでしょう。少しゆったりと過ごしたい気分もあります