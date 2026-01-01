年の始まりの熱き戦い、第102回箱根駅伝（'26年1月2日、3日）。“箱根を走った唯一の俳優”である和田正人に今大会の見どころを聞いた。【写真】チームを牽引！沖縄出身の俳優顔負けのイケメン選手4強は選手層の厚さが群を抜いている'25年の出雲駅伝（10月13日。以下、出雲）と全日本大学駅伝（11月2日。以下、全日本）は、トップ3がすべて異なる大混戦。「今回の箱根の注目は“4強争い”だと思います。青山学院大、駒澤大、國