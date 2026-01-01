今年も年賀状の配達が始まりました。元日に配達される年賀状は、3億6300万通で、17年連続の減少となりました。1日朝、東京・新宿区の郵便局では、年賀状配達の出発式が行われ、号令とともに、明治時代の制服に身を包んだ配達員らが一斉に出発しました。1日、全国で配達される年賀状は3億6300万通で、去年の74％にとどまり、17年連続で減少しました。背景には、メールやSNSの普及などがあり、いわゆる「年賀状じまい」をする人も増