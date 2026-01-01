2026年はハリウッド映画復活の一年、となるか。公開を控えているのは、よくぞここまで揃った……と言いたくなるほどの豪華ラインナップだ。 一年を締めくくるの集大成『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』と『デューン 砂の惑星 PART3（原題）』の激突に向けて登場するのは、『ウィキッド』『スター・ウォーズ』『プラダを着た悪魔』『トイ・ストーリー』『スパイダーマン』『モ&