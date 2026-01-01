お笑いタレントの東MAXが12月31日に自身のアメブロを更新。56歳の誕生日を迎えたことを報告した。【映像】濱口優（53）、妻・南明奈（36）と3歳長男の“そっくり”な姿この日、東MAXは「ひとりでお勉強中 いつの間にか56歳の誕生日になってた」と報告。「お誕生日会は先日やってもらったからね」と切り出し「安めぐみさま主催 美味しい焼肉屋さんでね」と妻でタレントの安めぐみが誕生日会を主催してくれたことを明かした。