■ニューイヤー駅伝 in ぐんま（第70回全日本実業団対抗駅伝競走大会：1日、群馬県庁発着7区間100km）&TEAMのKが東京世界陸上に続きニューイヤー駅伝を盛り上げる「緊張感や熱気を精一杯お届けします」元日に行われる実業団日本一決定戦「ニューイヤー駅伝」。6区ではGMOインターネットグループの嶋津雄大（25）が昨年の自身の記録を23秒上回る区間新記録（32分27秒）をマークしトップを死守。初優勝へ最終区間となる7区、鶴川