◇第105回全国高校ラグビー大会3回戦慶応志木7―69東福岡（2026年1月1日東大阪市・花園ラグビー場）初出場の慶応志木（埼玉第2）は7―69で東福岡（福岡第1）に敗れ、8強入りを逃した。前半4分に先制トライを許すと、以降も苦しい戦いが続く。前半を終えて0―45。後半に入ってもリードを広げられたが、17分にはLO橋本瑛太（3年）が猛烈な突進からトライ。試合終了間際にもトライを奪ってチームとして意地を見せた。東福