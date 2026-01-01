お笑いコンビ・ココリコの遠藤章造の妻・まさみさんが12月31日に自身のアメブロを更新。次男が、6月24日に解散した「ロンドンブーツ1号2号」の元メンバーでタレントの田村淳と一緒にサプライズで誕生日を祝ってもらったことを報告した。【映像】田村淳、9歳を迎えた長女が抱きつく親子ショットを公開この日、まさみさんは「軍団山本の忘年会に参加させてもらった時」と切り出し「同じ12月誕生日のロンブーの淳さんと一緒に我が