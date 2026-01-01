私はノゾミ。長女のメイが、このたび授かり婚をすることになりました。弟（コウスケ）一家にも来てもらい、メイの婚約者を紹介し、妊娠の報告を兼ねた食事会を開いたのです。ところが、弟一家からあったのは「おめでとう」という言葉だけ。お祝いの品やご祝儀はなく、食事代も自分たち家族の分だけを支払って、そそくさと帰ってしまいました。メイは「私が授かり婚だからかな……」と、どこか自分を責めるように笑ってみせて。その