2026年の元旦、静岡市の郵便局で年賀状配達の出発式が行われました。 【写真を見る】「SNSやメールの普及で減っている」静岡市の郵便局で年賀状配達の出発式 "年賀状離れ"顕著...元日の配達数は2026年も減少=静岡 静岡市葵区の静岡中央郵便局で行われた年賀状配達の出発式には約120人の配達員が参加しました。 2026年1月1日に静岡県内で配られる年賀状は約920万通で、2025年の元日より350万通ほど少なく、1950年の統計開