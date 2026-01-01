長らくドライバーの下に3W、5Wと入れるのが定番だったが、近年は変化の兆しが。男子プロを中心に5Wを抜いて7Wを入れる選手が増えているのだ。今回は最新モデルの5Wと7Wを集めて、HS40m/sのアマチュアがどう選ぶべきか考えてみた。【最新5W＆7W】「高さ」「寛容性」「つかまり」「打感」を10段階で評価ヘッド計測を行って分かったのは、最新FWが番手別に細かな作り込みがされていることだった。5Wは強弾道の飛び、7Wは高弾道でキャ