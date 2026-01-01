白熱のシーズンが終わった国内女子ツアー。今季全36試合を振り返り、大会ごとに印象に残った“1シーン”を紹介する。【写真】金澤志奈＆申ジエがドレスアップしました■ソニー 日本女子プロ選手権（9月11〜14日、茨城県・大洗ゴルフ倶楽部、優勝：金澤志奈）プロ9年目、30歳の金澤志奈が、ついにツアー初優勝を手にした。舞台は女子プロゴルファーNo.1決定戦のメジャー大会。実家から車で30分という地元コースだった。「どの試合で