チャンネル登録者数1630万人を誇る人気ユーチューバー・はじめしゃちょー（32）が1日、自身のYouTubeチャンネルを更新。第1子女児誕生を報告した。報告動画の中では、愛娘が動画に登場する可能性についても言及し、顔を隠さない意向であることも示した。はじめしゃちょーは「私事ではありますが2026年の最初ということで報告がございます。赤ちゃんが生まれました」と発表。赤ちゃんを抱いて再び画面に登場し、「世の中には他