◇第105回全国高校ラグビー大会3回戦東海大相模33―17筑紫（2026年1月1日東大阪市・花園ラグビー場）3大会ぶり11度目出場の東海大相模（神奈川第2）が33―17で筑紫（福岡第2）を下し、同校にとって50大会ぶりとなる8強入りを決めた。前半を7―12で折り返し、後半に入っても先にトライを許して7―17。だが、ここから巻き返し、後半11分には30メートル以上をモールで押し込んで逆転のトライを奪う。その後もリードを広げて