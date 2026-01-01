昨年12月26日にNMB48を卒業した川上千尋（27）が1日付で吉本興業に所属した。同社が1日、発表した、川上は4期生として、12年に加入。以前励んでいたフィギュアスケートを生かしたダンススキルも注目され、「僕以外の誰か」で初選抜。主力メンバーとして活躍し、27枚目シングル「好きだ虫」ではセンターも務めた。一方で、熱烈な阪神ファンとしての個性も発揮。アイドル屈指の“虎党”として、阪神ファンからも愛されていた。以下、