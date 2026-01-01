最強の開運日に意図的なアクションを起こし、幸運の流れに乗ることができたなら、それは何より心強い後押しになります。なかでも最も縁起が良いとされる「天赦日」と、豊かな実りと幸運の拡大を象徴する「一粒万倍日」が重なる日は、一年のうちでもごくわずか。大きな恵みが訪れる特別な吉日とされています。今回は、その中でも特に注目したい“最強開運日”と、幸運を呼び込みやすくする過ごし方をご紹介します。○天赦日と一粒万