【その他の画像・動画等を元記事で観る】デジタル版「週刊少年ジャンプ」隔号連載作品『ルリドラゴン』が京都アニメーション制作でTVアニメ化することが発表された。放送はだいぶさき。ということで、今後の情報解禁をお楽しみに！さらに、原作・眞藤雅興先生よりイラストも到着！こちらのイラストは新しくオープンしたTVアニメ公式Xでも紹介されている。＜コメント全文＞ルリドラゴン今年も読んでくれてありがとうございました。