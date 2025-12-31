【その他の画像・動画等を元記事で観る】2025年12月30日(火)、大宮ソニックシティ 大ホールにて、Morfonica 5th Anniversary LIVE「Maestoso」(主催：株式会社ブシロードミュージック)が開催された。活動5周年を迎えたMorfonicaによる、2025年を締めくくる単独公演は全席ソールドアウト。オープニングでは、メトロノームの音が鳴り響き、テンポが「Andante」から「Maestoso」へと変化。ハープの音に合わせて重厚感のある青い幕が開