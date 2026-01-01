全日本実業団対抗駅伝（ニューイヤー駅伝、群馬県庁発着＝７区間計１００キロ）が１日に開催され、勝負所の５区でＧＭＯインターネットグループのスーバールーキー・太田蒼生（２３）が４６分００秒という衝撃の区間新記録をマークした。東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）で青学大の連覇を支えた太田は、実業団に入ってもやはりスターだった。１位でたすきを受けると、一人旅にもかかわらず終始ハイペースを維持して、圧