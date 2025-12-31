【その他の画像・動画等を元記事で観る】12月28日(日)になかのZERO大ホールで開催された、立花日菜初となるソロコンサート「LIVE IN HOLIC」のオフィシャルレポートが到着した。さらにコンサートの模様が、2026年2月14日（土）午後9時からCS放送・TBSチャンネル1で放送されることも決定。TBSチャンネルオリジナル特典の舞台裏密着映像とスペシャルインタビューに加え、2025年11月に東京・有明ガーデンにて開催した『立花日菜 1st A