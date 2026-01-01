1日午前、愛知県春日井市で火事があり、火元の倉庫と住宅が全焼しました。 【写真を見る】愛知・春日井市で元日に火事倉庫と住宅が全焼住人の80代男性は逃げてけがなし 消防によりますと、1日午前9時過ぎ春日井市気噴町で通行人から「倉庫が燃えている」と消防に通報がありました。 消防車など8台が出動し、消火にあたりましたが、この火事で、火元の倉庫と同じ敷地内の住宅が全焼しました。 この住宅には80代の男性が1人