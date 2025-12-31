【その他の画像・動画等を元記事で観る】紫 今（ムラサキイマ）が、新曲「メンタルレンタル」を2026年1月11日(日)に配信リリース、2026年2月18日(水)にCDリリースすることが発表された。本楽曲は、日本テレビ系にて2026年1月10日より順次全国放送開始のTVアニメ『勇者のクズ』第1クールEDテーマとなっており、配信リリースのジャケットも公開されている。さらに2月18日(水)リリースのCDには、2025年11月6日(木) に開催されたワンマ