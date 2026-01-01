新しい年、2026年が始まりました。 今年の元旦は県本土を中心に晴れ、初日の出が見られたところもありました。 （訪れた人）「大学入試が『うま』くいくように。『午』とかけて」 霧島市では、新年の抱負を叫ぶコンテストが開かれました。 （子どもたち） 「野球頑張るぞ！」 「今年はよい年にしましょう！」 （記者）「およそ1000人が並び、駐車場まで列ができています」 鹿児島市のイオンモール鹿児島はきょう1