メ～テレ（名古屋テレビ） 2026年の元日、東海地方の各地で多くの参拝者が初詣に訪れています。 三重県の伊勢神宮には、深夜から多くの人が、参拝に訪れました。 「家族が健康で元気に過ごせるように願いました。（自分のお願いは？）してないです」「今いる友達とずっと仲良くなれるようにってお願いしてきました。6年生になるから、係活動とかをちゃんとやりたい」（いずれも伊勢神宮の参拝客） 名古屋市の熱田神