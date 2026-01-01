「こんな嫁に息子を任せておけん！」とでも言われているような気持になりますよね。夫も勝手に呼ぶなよ〜って感じですが…。もしかしてお義母さんと夫、共依存しているタイプだった…？【まんが】夫の家族に嫌われた理由(ウーマンエキサイト編集部)