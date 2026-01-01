こんな時間まで前の奥さんとなにしてたのー!?本当は会ってほしくないのに！めちゃくちゃ心配して待っていたのに…！自分の気持ちを押し殺して“理解のある奥さん”に徹してしまうようですね。果たしていつまでもつのでしょうか…？【まんが】前妻への嫉妬が止まらない(ウーマンエキサイト編集部)