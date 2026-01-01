フジテレビ系特番「ザ・ノンフィクションの大みそか２０２５放送３０周年スペシャル」が１２月３１日に放送され、東野幸治、バナナマン・設楽統が出演した。放送３０周年を迎えた「ザ・ノンフィクション」１２００回超の放送を振り返りながら、深く記憶に刻み込まれた人物たちに改めてスポットを当てていく。２０２０年４月の放送では、崖っぷちのクズ芸人としてお笑いコンビ・ガッポリ建設の小堀敏夫にスポットを当てた。