JR西日本中国統括本部は、降積雪に伴うあす（1月2日）の列車の運転計画を発表しました。 以下の列車・路線で運転の取りやめなどが予定されています。 特急列車等 【運休】・スーパーおき5号・6号益田～新山口間・SL津和野稲成号全区間運休 在来線 【終日運転取りやめ】・木次線木次～備後落合 【午後以降運転取りやめ】・芸備線備後落合～三次・山口線宮野～益田 【夕方