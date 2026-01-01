『NHK紅白歌合戦』の公式Xが更新され、B’zの稲葉浩志と福山雅治の2ショットが披露された。 【写真】『NHK紅白歌合戦』で奇跡のコラボが実現した福山雅治と稲葉浩志の笑顔の2ショット ■福山雅治が稲葉浩志と「木星」をテレビ初パフォーマンス 2025年12月31日に放送された『第76回NHK紅白歌合戦』に稲葉と福山による奇跡の共演が実現。“特別企画”としてコラボパフォーマンスを披露した。 ふたりが歌唱したのは、