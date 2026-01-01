韓国・SBSニュースによると、カフェで飲み物を購入せずトイレだけを無断利用した来店者を巡り、警察が出動する騒ぎがあった。インターネット上のコミュニティーに騒動のいきさつが投稿された。投稿者は家族と外出中、大手フランチャイズのカフェで、注文をしないままトイレを利用した。2、3分後にトイレを出ようとしたところ店主に阻まれ、トイレだけの利用は禁止しており、飲み物を注文しなければ出すことはできないと言われた。