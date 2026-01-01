新選手会長に就任した日本ハムの清宮幸太郎内野手（26）が、スポニチ本紙の新春インタビューに応じた。昨季は22年以来3年ぶりに1軍完走し、最多安打のタイトルにあと1本と迫る自己最多の143安打をマーク。16年以来10年ぶりの日本一を狙う今季、チームでは「ビッグバン打線」と呼ばれた04年のシーズン最多178本塁打を超える「史上最強打線」を目指し、理想のリーダーについても語った。（取材・構成＝清藤駿太）――明けまし