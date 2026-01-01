タレントの北斗晶が12月30日に自身のアメブロを更新。実家で恒例の餅つきを行ったことを報告した。【映像】北斗晶、プロレス復帰した“母”凛を見守る2歳初孫の姿を公開この日、北斗は「毎年恒例の実家で餅つき お釜でもち米を蒸してから作るお餅は格別です!!」と報告し、夫でタレントの佐々木健介が薪割りをする姿などを公開した。ついた餅をのし餅にする作業について「このお餅を延ばすのが中々難しいんだけど…」とつづる