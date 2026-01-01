女優の長澤まさみ（38）が1日、映画監督の福永壮志（たけし）氏（43）との結婚を発表した。福永氏は米で映画、映像学を学んだアジア人随一の映画監督だ。北海道出身。03年に渡米し、ニューヨーク市立大学ブルックリン校映画学部を07年に卒業。長編映画デビュー作「リベリアの白い血」が、15年にベルリン国際映画祭パノラマ部門に正式出品され、ロサンゼルス映画祭で最高賞を受賞、サンディエゴ・アジアン映画祭で新人監督賞を受賞