Photo: Yuhei Tokimatsu 店外で行列に並んだあと、暖房の効いた店内へ。寒いホームから、むっとするほど暑い電車内へ。重ねすぎれば汗ばむし、薄着だと外気が刺さる--冬はこの“切り替わり”がいちばん厄介だ。 そんな冬のあるあるは、B.V.D.「瞬暖GRID-TEC+ Crew-neck Thumbhole」（税込3190円）をインナーにすることでいい感じに解決できた。着た瞬間から温度が上がるのに、ムレにくい。