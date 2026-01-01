家事の分担は難しいものです。「どうして私ばかり？」というモヤモヤを抱えつつ、波風を立てないように飲み込んでしまっている方もいるのではないでしょうか。今回は、筆者の友人が夫とのエピソードを聞かせてくれました。 積もる疲労と違和感 仕事終わり、息つく暇もなくスーパーへ寄り、急いで帰宅してキッチンに立つ──それが私の日常でした。 ヘトヘトになりながらフライパンを振る私の背後では、夫は