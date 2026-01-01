メル・ギブソン（69）が、ロザリンド・ロス（35）と破局した。およそ9年間にわたって交際、8歳の息子を持つ2人はピープル誌に共同声明を発表、今後も協力して子育てをしていくつもりであるとコメントしている。 【写真】9年間にわたって交際した2人 2014年に共通の知人を通して知り合った2人は、昨年の1月、ロサンゼルスのマリブにある自宅を山火事によって失っていた。当時、メルは仕事でおらず、ほかの家族とペット