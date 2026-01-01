１２月３０日、北京国際美術ビエンナーレのテーマ展で、展示作品を鑑賞する来場者。（北京＝新華社記者／呉寒氷）【新華社北京1月1日】中国北京市の北京展覧館で12月29日、第10回中国北京国際美術ビエンナーレが開幕した。今回はテーマ展、国別展、特別展の3部門で構成されている。テーマ展では、中国国内の作品約244点（組）と海外作品約180点（組）を展示。絵画、彫刻、インスタレーション、映像、デジタルアートなど幅広い