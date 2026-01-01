日本の南岸を流れる暖流・黒潮が大きく迂回（うかい）する「黒潮大蛇行」。三重大水産実験所の松田浩一教授（６２）はこの自然現象が沿岸水温の上昇を引き起こし、伊勢エビの生息環境、漁獲量に悪影響を与えたとみている。水温上昇によって、「アイゴ」や「ブダイ」の分布が広がり、海藻を食べてしまう。加えて、高い水温が海藻自体の活力を奪っているとされる。海藻が失われる「磯焼け」が伊勢エビの生態を脅かしている。伊