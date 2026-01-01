アニメ『夏目友人帳』の新感覚・音楽朗読劇「SOUND THEATRE×夏目友人帳」が、約8年ぶりに新作上演されることが決定した。「SOUND THEATRE×夏目友人帳 〜音劇の章 夏霞〜」と題し、2026年7月18日に東京国際フォーラム ホールAにて上演される。【画像】公開された『あはれ！名作くん』完全新作アニメのビジュアル2013年から過去3度上演されてきたが、今回の演目は、作品屈指の人気エピソードの「水底の燕」、「いつかくる日」