ぬいぐるみやフィギュアの撮影中、「この小物を持たせたいのに、すぐ落ちちゃう…」と苦戦したことはありませんか？そんな悩みを鮮やかに解決してくれるのが、セリアの「抱っこパーツ M」。100円で手に入るこの小さなクリップは、今、シルバニアファミリー界隈を中心に「神アイテム」として注目を集めています。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：抱っこパーツ M価格：￥110（税込）サイズ（約）：1.7×1×1.2cm内容量：5個