鍋料理の取り皿に使用する「とんすい」をダイソーで探していた筆者。なかなか理想のものを見つけられなかったのですが、ついに運命の商品と出会えました！ぬくもりのある和柄で、この季節の食卓にぴったり。軽くて扱いやすく、電子レンジの使用も可能という点がお気に入りです。しかも日本製なのに200円とお手頃ですよ！商品情報商品名：とんすい（梨地太十草）価格：￥220（税込）販売ショップ：ダイソー