25Ç¯¤Ï¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¤Ç8¾¡0ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨1.42¤È°µÅÝÅª¤ÊÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿µð¿Í¡¦±àÅÄ½ãµ¬(C)»º·Ð¿·Ê¹¼Ò°¤Éôµð¿Í¤Ï2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¡¢¼ó°Ì¤Îºå¿À¤Ë15¥²¡¼¥àº¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¡¢3°Ì¤ËÄÀ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£2026Ç¯¤Ï2Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÇÆ¸¢Ã¥²ó¤¬ºÇÂç²ÝÂê¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Á¡¼¥à¤ÎÌö¿Ê¤Ë¤Ï¡¢¼´¤È¤Ê¤ëÃæ·ø¡¢Ë­ÉÙ¤Ê·Ð¸³ÃÍ¤ò¸Ø¤ë¥Ù¥Æ¥é¥ó¡¢¤½¤·¤ÆÉÝ¤¤¤â¤Î¤Ê¤·¤Î¼ã¼ê¤Ë¤è¤ëÆÍ¤­¾å¤²¤¬É¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£¡ÚÆ°²è¡Û¡Ö²ù¤·¤¤¤Ê¡¢¥Á¥­¥·¥ç¡¼¡×ÌµÇ°¤µ¤ò¸ý¤Ë¤¹