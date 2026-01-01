きょうは北日本と東日本の日本海側は大雪となる所があり、風が強く、沿岸を中心に吹雪くおそれがあります。夜になるとさらに寒気が強まり、普段はあまり雪が降らない西日本でも積もるような雪の降り方となる予想です。ノーマルタイヤでの車の運転は控えるようにお願いします。予想最高気温です。全国的にきのうより低く、冷たい北風の影響で実際の気温よりさらに寒く感じられるでしょう。初詣などのお出かけは、お持ちの中でも一番