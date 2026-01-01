「全日本実業団駅伝」（１日、群馬県庁発着＝７区間１００キロ）５区でＧＭＯインターネットグループのルーキー太田蒼生（２３）が４６分００秒の区間新記録の圧巻の走りをみせた。昨年に青木涼真がマークした４６分３６秒を更新した。青学大を２連覇に導いたエースが、ニューイヤー駅伝デビューでも快走をみせた。２位に５９秒差をつけたトップでタスキを受けると、高速アップを刻んで後続を突き放した。終盤もストライドが