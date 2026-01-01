横浜地方気象台横浜地方気象台は１日、雪に関する気象情報を発表した。神奈川県内では２日夕方から夜のはじめ頃にかけて雨や雪が降り、箱根や丹沢など西部の山地（標高５００メートル以上）では積雪の可能性があるという。交通への影響や路面の凍結などに注意するよう呼びかけている。気象台によると、日本付近は強い冬型の気圧配置となっており、関東甲信地方には２日から３日にかけ、上空約５５００メートルに氷点下３０度以