12月31日夜、茨城県水戸市のアパートで31歳のネイリストの女性が首から血を流して倒れているのが発見され、その後、死亡が確認されました。警察などによりますと12月31日午後7時半ごろ、水戸市加倉井町のアパートの一室で、帰宅した住人の男性から「妻が玄関で血を流して倒れている」と通報がありました。女性は、自宅の玄関内で倒れていて、病院に搬送されましたがその後、死亡が確認されました。死亡したのはこの部屋に住むネイ