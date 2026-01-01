占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。今月はどんなラッキーがあなたを待っているでしょう？ 西洋占星術を手掛かりに、「スタートアップ＆開運」のTOP3をひも解いていきましょう。3位：うお座（2月19日〜3月20日生まれ）【全体運】予定は未定、変化が多い1カ月です。イレギュラーな事件が起こりやすく、対応に追われてしまいそう。でも、時間を上手にやりくりして、軌道修正をかけながらやっていくと手腕を評