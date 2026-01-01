福岡管区気象台は1日午前9時40分、防災コメントを発表した。＜防災事項＞・「大雪に関する福岡県気象情報」（下記参照）を発表しています。・2日から3日にかけて、上空に強い寒気が流れ込み、冬型の気圧配置が強まる見込みです。このため2日から3日午前中にかけて、山地、平地ともに大雪となるおそれがあります。＜降雪量の予想（多い所）＞・1日12時から2日12時にかけて山地7センチ（県内全域）平地3センチ（県内全